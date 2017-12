Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Tour Banca Mediolanum in collaborazione con Confindustria ITALIA DEL RISPARMIO E DELLE IMPRESE A NAPOLI INCONTRO DEDICATO AGLI IMPRENDITORI Ennio Doris, Presidente di Banca Mediolanum: i PIR rappresentano il progetto più importante per le imprese e l’economia del nostro Paese. Milano – 1 dicembre 2017 - Si terrà lunedì 4 dicembre 2017 a Napoli presso la sede dell’Unione Industriali Napoli, in Piazza dei Martiri 58, alle ore 18.00, il tour organizzato da Banca Mediolanum in collaborazione con Confindustria intitolato “Italia del risparmio e delle imprese” dedicato al mondo delle eccellenze imprenditoriali made in Italy della regione Campania. L’obiettivo è quello di illustrare agli imprenditori, attraverso l’intervento di autorevoli interlocutori del mondo finanziario, le potenzialità e i vantaggi per le società campane di accedere a canali di finanziamento alternativi a quelli bancari, cogliendo l’opportunità data dai PIR, Piani individuali di Risparmio varati con la legge di bilancio 2017. I PIR sono infatti una forma di investimento a medio termine, completamente esentasse per chi li sottoscrive, volti veicolare i risparmi per finanziare la crescita di società italiane ed in particolare delle piccole e medie imprese, forza del tessuto economico del nostro Paese. Ad aprire i lavori Ennio Doris – Presidente di Banca Mediolanum: L’istituzione dei PIR costituisce il progetto più importante per l’economia del nostro Paese. Dopo la crisi che ha immobilizzato l’Italia per 16 anni, con la conseguente difficoltà delle imprese all’accesso al credito bancario, questi nuovi strumenti rappresentano una vera e propria rivoluzione per il sistema industriale italiano. Per questo, così come abbiamo portato la Banca a casa dei risparmiatori, allo stesso modo vogliamo portare la banca d’affari a casa degli imprenditori che guidano le nostre Piccole e Medie Imprese, supportandole nella loro crescita e rendendole sempre di più eccellenze nel mondo. Tra i relatori: Vittorio Gaudio - Direttore Asset, Private & Wealth Management Banca Mediolanum; Fabio Brigante - Responsabile Origination PMI; Federico Monga - Vice Direttore de Il Mattino; Marco Giorgino - Professore di Finanza e Risk Management presso PoliMi; Vito Nardi - CEO Enertronica Group.