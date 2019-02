Ippodromo di Agnano, corsa contro il tempo per salvare i 400 lavoratori

La Slc Cgil chiede "chiarezza sul futuro dei circa 400 lavoratori dell'Ippodromo di Agnano". È quanto emerge al termine dell'incontro tra i sindacati e i vertici dell'Ippodromo partenopeo.

Sarà necessario attuare la procedura di mobilità il cui termine ultimo - per evitare la liquidazione - è il prossimo 31 marzo.

"È nuovamente messo in crisi il perimetro occupazionale dell'ippodromo di Agnano, una vicenda caratterizzata da incertezze e ritardi – denunciano le sigle sindacali – Il Ministero delle Politiche Agricole ha ormai da troppo tempo disatteso le intese già assunte facendo correre il serio rischio di far precipitare il mondo dell'ippica in un baratro e soprattutto mettendo a repentaglio i posti di lavoro".

I prossimi giorni saranno determinanti per i lavoratori. La situazione è critica, per l'incertezza che persiste sulla gara per l'assegnazione della struttura da parte del Comune di Napoli.

"Vogliamo – spiega Alessandra Tommasini, segretario generale Slc Cgil Napoli e Campania – risposte certe sul futuro dei lavoratori dell'ippodromo di Agnano. Le chiediamo soprattutto al Governo che ad oggi non ha mantenuto fede agli impegni assunti".