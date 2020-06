Intesa Sanpaolo: finanziamento di 3 milioni di euro a Zuiki con garanzia Sace

Zuiki, azienda leader nel settore della produzione e della commercializzazione di abbigliamento, con sede a Nola, ha ottenuto da Intesa Sanpaolo un finanziamento di 3 milioni di euro, garantito in tempi brevi da Sace tramite Garanzia Italia, lo strumento del Decreto Liquidità destinato al sostegno delle imprese italiane colpite dall'emergenza Covid-19. Il finanziamento, come previsto dal Decreto, è finalizzato a garantire gli attuali investimenti.

Intesa Sanpaolo, dall’inizio dell’emergenza, ha immediatamente messo in atto una serie di misure concrete per dare supporto alle imprese: dopo aver elevato a 50 miliardi di euro l’ammontare di risorse in termini di credito messe a disposizione del Paese, sospeso le rate dei finanziamenti e aderito all’anticipo della Cassa integrazione in deroga, è operativa su tutte le possibili soluzioni previste dal Decreto Liquidità, fornendo così il supporto necessario alle imprese di piccole, medie e grandi dimensioni.

Antonio Nacchia, Managing Director ZUIKI ENNEPI s.p.a.: “In questa situazione straordinaria, è prezioso avere il supporto di un partner come Intesa Sanpaolo, già al nostro fianco da lunga data. La collaborazione rappresenta un primo ed importante passo per iniziare il cammino, in salita, verso una reale ripartenza. Il percorso è ancora lungo e complesso, ma con Intesa Sanpaolo siamo pronti ad accettare la sfida ed a lavorare sodo per ritornare alla stabilità”.

Giuseppe Nargi, Direttore Regionale Campania, Basilicata, Calabria e Puglia di Intesa Sanpaolo: “L’operazione in favore di Zuiki, garantita da Sace, è la prima realizzata nella provincia di Napoli e conferma la presenza concreta del nostro Gruppo a sostegno delle aziende di eccellenza che operano nel nostro territorio. Continuiamo a sostenere il tessuto imprenditoriale con tutte le misure messe a disposizione dal decreto liquidità. Basti pensare che la nostra Banca è stata la prima a sottoscrivere il protocollo di collaborazione con Sace per sostenere finanziariamente le imprese danneggiate dall'emergenza Covid-19 e dalla conseguente assenza di fatturato”.