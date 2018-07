Integrazione socio-lavorativa dei detenuti: la Regione stanzia 4 miliardi

Quattro milioni di euro stanziati dalla Regione Campania per l'integrazione socio-lavorativa dei detenuti sia adulti che minori. Le graduatorie pubblicate oggi sul BURC (Bollettino Ufficiale Regione Campania).

"La Regione Campania, -dichiara l'Assessore Chiara Marciani-, vuole fornire uno strumento innovativo capace di attivare percorsi formativi con il coinvolgimento delle organizzazioni del terzo settore, delle forze produttive e delle parti sociali, volti a potenziare le competenze professionali dei detenuti ed a favorire la loro futura occupabilità, anche tramite percorsi personalizzati".

I percorsi nascono dalla collaborazione con il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria-Provveditorato Regionale della Campania e il Dipartimento della Giustizia Minorile per la Campania con il supporto del Garante dei detenuti della Regione Campania relativi all'avviso pubblico per la realizzazione dei percorsi formativi per l'inclusione socio-lavorativa.