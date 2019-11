Nell'ex Manifattura Tabacchi di via Ferraris la sede napoletana di Cassa Depositi e Prestiti

Sarà inaugurata il prossimo 29 novembre la sede napoletana della CDP - Cassa Depositi e Prestiti. Gli uffici sono nell'ex Manifattura Tabacchi di via Galileo Ferraris e sono stati allestiti per essere luogo di incontro e riferimento per enti locali, imprese e banche sui temi dell’accesso al credito.

Alla cerimonia interverranno - secondo l'ordine dei saluti - il sindaco Luigi de Magistris, la Presidente della Fondazione Banco di Napoli Rossella Paliotto, il Presidente della Campania Vincenzo De Luca, per CDP l'Amministratore delegato Fabrizio Palermo, Luca D'Agnese, Nunzio Tartaglia, Simonetta Acri, il Presidente ICE (l'Agenzia per l'internazionalizzazione delle imprese italiane) Carlo Maria Ferro e il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio.