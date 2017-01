Federico II, immatricolazioni raddoppiate per la iOS Developer Academy

1 / 2

continua →

La iOS Developer Academy presso l'Università Federico II ha accolto questa settimana altri 100 studenti, che si aggiungono alla prima classe di giovani imprenditori e sviluppatori che hanno già iniziato il programma ad ottobre. L'Academy è stata creata per dare agli studenti le competenze e la formazione pratica sullo sviluppo di applicazioni iOS per l'ecosistema app più innovativo e vivace al mondo.

I nuovi studenti provenienti da tutta Italia si uniscono ad altri che arrivano dalla Moldavia, Messico, Turchia e Germania, e portano un bagaglio di interessi eterogenei e diversi livelli di esperienza. Chiara Riccardi, studentessa di ingegneria biomedica, che lavorerà per la prima volta con prodotti Apple, spera di utilizzare le competenze acquisite con il corso per aiutare i bambini con dislessia. "Non vedo l'ora di allineare il lavoro che farò qui all'Academy con il mio campo di studio, utilizzando la tecnologia per aiutare le persone a migliorare le loro condizioni di salute".

Il gruppo fa parte dei mille sviluppatori e imprenditori che parteciperanno al programma presso la prima iOS Developer Academy in Europa nel corso dei prossimi tre anni. Altri quattrocento studenti entreranno all’iOS Developer Academy più avanti nel corso dell'anno. I nuovi arrivi si uniscono a studenti come Federica Ventriglia, che ha iniziato i corsi nel mese di ottobre. "Questi tre mesi all'Academy sono stati molto diversi da quello che mi aspettavo. L'Academy non è solo codice, ma punta a creare una figura professionale completa, pronta ad affrontare il mondo e fare qualcosa di buono".