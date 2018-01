I Maneskin ospiti al Centro Commerciale Vulcano Buono

Il Centro Commerciale Vucano Buono inizia il 2018 regalando ai propri visitatori un evento speciale. Dopo tutte le feste dedicate al Natale, in Galleria sarà la volta dei Måneskin.

Venerdì 19 gennaio, dalle ore 18, il gruppo incontrerà i fan, firmeranno le copie del loro cd “Chosen” pubblicato il 15 dicembre scorso e si renderà disponibile a fare foto con i fan.

Un’occasione unica per conoscere il gruppo esplosivo che ha già fatto sold out a tutte le tappe del proprio tour.

Il firma copie si terrà presso Piazza Capri e sarà riservato ai possessori del cd e del pass eliminacode distribuito il giorno dell’evento in apposito info box collocato in Piazza Positano dalle 12 alle 18. Per chi volesse acquistare l’album dei Måneskin all’interno della Galleria può trovarlo presso il bookstore Mondadori, presso l’ipermercato Auchan e all’interno di Euronics.

Il Centro Commerciale Vulcano Buono aspetta quindi i propri visitatori venerdì 19 gennaio alle ore 18, una bella occasione per passare un pomeriggio in compagnia della buona musica e concedersi un po’ di relax e shopping durante i saldi!

Per essere sempre aggiornati sugli eventi e le novità del Centro potete consultare il sito o la pagina Facebook