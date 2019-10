Martedì a Palazzo Fondi, festa di presentazione per Halfy, una piattaforma innovativa, gratuita e senza vincoli, per il marketing promozionale. La start up nasce da un’idea di Luca Canonico e Angelo De Caro, due imprenditori partenopei con esperienze lavorative all'estero che hanno pensato a un'offerta che mette al centro la qualità.