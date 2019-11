Gruppo Capri e Generation Italy, insieme per ridurre la disoccupazione giovanile

Il Gruppo Capri, azienda leader italiana nel settore del fast fashion retail, si lega attraverso una partnership operativa alla fondazione no profit Generation Italy, con l’obiettivo di ridurre la disoccupazione giovanile, offrendo concrete opportunità di formazione e inserimento lavorativo ai giovani che si affacciano per la prima volta al mondo del lavoro.

Il progetto nasce nell’ambito dell’iniziativa Giovani e Lavoro, lanciato da Intesa Sanpaolo in collaborazione con Generation Italy con la finalità di ridurre la disoccupazione giovanile; il Gruppo Capri, selezionato da Intesa Sanpaolo come Employer Partner, ha aderito evidenziando il crescente impegno e la grande attenzione rivolta alle tematiche di responsabilità sociale d’impresa.

La collaborazione, iniziata nell’estate del 2019 su Napoli in occasione dell’inserimento in qualità di addetti vendita nei propri negozi da parte del Gruppo Capri di candidati formati da Generation, ha riscosso un grande successo in termini di partecipazione assunzioni, tanto da prolungare la partecipazione al progetto per tutto il 2020, estendendolo anche alle città di Roma, Milano e Venezia.

Il corso di formazione “Eccellenza nel punto vendita” di Generation Italy, della durata di tre settimane, è completamente gratuito e ha la finalità, attraverso una formazione di tipo esperienziale volta a far toccare con mano agli studenti le attività che saranno chiamati a svolgere sul posto di lavoro, di far acquisire le competenze tecniche, comportamentali e attitudinali necessarie per ricoprire il ruolo di Addetto alle Vendite. Al termine del corso il Gruppo Capri ha offerto ai diplomati Generation l’opportunità di sostenere dei colloqui di lavoro. Con l’adesione a questo progetto, il Gruppo Capri, con oltre 1600 dipendenti prevalentemente under 40, sottolinea ancora una volta la propria attenzione per il tema giovani e lavoro.

I prossimi corsi, nelle città di Milano, Roma e Venezia partiranno il giorno 25 novembre 2019, seguiti dai corsi a Napoli. Per registrarsi, prendere parte alla formazione firmata Generation e avere una concreta opportunità di entrare a far parte di una realtà come quella del Gruppo Capri, basta collegarsi al link http://gen.jobs/Alcott_Gutteridge_Candidati