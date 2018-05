Il Gruppo Capri presenta la Capri Academy e il Progetto di Recruitment

Il Gruppo Capri, azienda italiana, leader nel settore dell’abbigliamento fast fashion, che detiene in portfolio i brand Alcott e Gutteridge, presenta oggi il progetto di recruitment su scala nazionale con l’obiettivo di offrire la possibilità ai giovani talenti di inserirsi all’interno del mondo del lavoro, proseguendo la formazione all’interno della Capri Academy: una vera e propria accademia di formazione, un ambizioso progetto che il Gruppo vuole portare avanti al fine di creare un ambiente lavorativo unico nel suo genere.

“Il mondo del fashion è talmente in evoluzione che non si può aver successo senza puntare forte sui giovani talenti. E non è retorica, bensì l’essenza stessa del comparto moda” dice Elios Li Greci, training e development manager del Gruppo Capri, che si occuperà in prima persona di sviluppare l’Academy con i migliori talenti della moda provenienti da prestigiose Università e Business School nazionali ed internazionali.

"Sarà una grandissima opportunità per i ragazzi - continua Li Greci - che verranno inseriti in questa realtà imprenditoriale, stimolante e competitiva, attraverso veri e propri corsi di formazione, ma a titolo gratuito, con diversi indirizzi: dall’ufficio stile a quello retail, fino all’ufficio estero e al reparto digital. Al termine del percorso di formazione seguirà un tirocinio curricolare retribuito. L’obiettivo è il placement 100%, partendo dall’idea di confermare i ragazzi meritevoli, quindi anche tutti, se davvero si dimostrassero tali".

L’Academy sarà inaugurata entro il 2018 e avrà come sede l’headquarter del Gruppo Capri al Cis di Nola. I talent scout del Gruppo hanno già dato il via alla ricerca dei giovanissimi talenti setacciando l’Istituto Marangoni e l’Istituto di Design Ied di Milano, l’Università Vanvitelli di Caserta e l’Accademia della Moda di Napoli.