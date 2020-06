Generazione Vincente S.p.A, cambio al vertice: Alfredo Amoroso nuovo AD

Cambio al vertice all’insegna della continuità per Generazione Vincente S.p.A. - Agenzia per il Lavoro leader in Italia nel mercato della somministrazione di lavoro, fondata nel 1997 - il nuovo AD sarà Alfredo Amoroso, classe ‘91, già membro del CdA nel precedente mandato. In un naturale passaggio generazionale affiancherà il padre Michele Amoroso, Presidente e AD per oltre 23 anni del Gruppo Generazione Vincente che nel 2019 ha fatturato 140 milioni di euro.

Alfredo Amoroso, laureato all’Università Bocconi in Economia, Management ed in Amministrazione Finanza e Controllo, dottore commercialista, guiderà l’azienda di famiglia mantenendo anche gli incarichi di AD di Generazione Vincente Academy, che sotto la sua governance ha ottenuto importanti risultati nel mondo della formazione e di AD del Napoli Basket, squadra che milita nel Campionato Nazionale di serie A2.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Alfredo Amoroso è anche Consigliere del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Napoli, con delega al Lavoro e Relazioni Industriali.

Confermato consigliere nel CdA Andrea Michele Amoroso, il quale manterrà l’incarico di Amministratore Unico di Helios Trasporti Srl, la società di logistica e trasporti del Gruppo. Rinnovato anche il Collegio Sindacale nelle persone del Presidente, Prof. Raffaele Fiume, e dei Sindaci, dott. Antonio Abete e dott.ssa Annalisa Di Lorenzo.