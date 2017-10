Lavoro e condizione giovanile saranno gli argomenti cardine dell’iniziativa “Garanzia Giovani: una strada per l’occupazione” che si terrà a Napoli giovedì 26 ottobre dalle ore 9:30, presso il Centro Direzionale Isola C3 all’interno dell’ Auditorium sito al piano terra.

Un forum sui risultati positivi del progetto Garanzia Giovani promosso dalla Regione Campania , e che vede tra i promotori anche il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, Anpal e Unione Europea. Start alle ore 9:30 con la proiezione di un video esperienziale incentrato sulle storie di giovani coinvolti nel progetto, che precederà una serie di interventi.

Ad aprire il dibattito sarà Sonia Palmeri, Assessore al Lavoro della Regione Campania che elencherà i risultati di Garanzia Giovani e le azioni previste per l’occupazione giovanile in Campania. “Alle soglie della ‘Fase 2’ del Programma Europeo di Garanzia Giovani è mio intento tirare le somme sulla valenza dello strumento- afferma l’Assessore- che risulta a tutt’oggi una misura di politica attiva al lavoro di straordinaria efficacia”. “I numeri registrati sull’occupazione e sull’accusabilità dei giovani iscritti a Garanzia Giovani – spiega Sonia Palmeri – ci consegnano l’immagine di una realtà economica ed industriale della nostra Regione in netta ripresa, nonché una innata vitalità dei giovani campani che non ci stanno a farsi definire ‘neet volontari’. Questi ed altri aspetti verranno approfonditi nel corso dell’incontro del 26 ottobre a Città della Scienza. Sarà importante confrontarci con gli attori del mercato del lavoro impegnati sul campo-conclude poi l’assessore- al fine di strutturare al meglio la nuova programmazione”.

Gli altri relatori dell’iniziativa Agostino Di Maio, direttore di Assolavoro Francesco Duraccio, vice presidente Fondazione Consulenti per il Lavoro Salvatore Formisano, vice presidente Giovani Confindustria Maurizio del Conte, Presidente Anpal A moderare sarà la giornalista Maria Bertone.

La Misura di contrasto alla disoccupazione giovanile

La Garanzia Giovani (Youth Guarantee) è il Piano Europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile. Un programma che ha lo scopo di migliorare l’occupazione e/o l’impiegabilità dei giovani in età compresa tra i 18 e i 29 anni non impegnati in un’attività lavorativa, né inseriti in un corso scolastico o formativo. Un’iniziativa concreta che può aiutare a entrare nel mondo del lavoro, valorizzando le attitudini e il background formativo e professionale di chi ne usufruisce.

Programmi, iniziative, servizi informativi, percorsi personalizzati, incentivi: sono queste le misure previste a livello nazionale e regionale per offrire opportunità di orientamento, formazione e inserimento al lavoro. Azioni intraprese in un’ottica di collaborazione tra tutti gli attori pubblici e privati coinvolti. Per maggiori info consultare il sito.