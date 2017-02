Garanzia Giovani, dalla Regione arrivano 4.300 nuovi stage e bonus occupazionali

Nuovi tirocini per il programma Garanzia Giovani sono stati deliberati dalla Regione Campania. Destinati al progetto 15 milioni di euro, con cui verranno attivati circa 4.300 nuovi stage al fine di soddisfare le numerose richieste di ragazzi e di aziende.

L'obbiettivo è ancora una volta l'inserimento dei ragazzi nel mondo del lavoro, questro migliorando la formazione con i percorsi offerti, oppure scegliendo la strada dell'autoimprenditorialità con il sostegno all'avvio di iniziative in forma autonoma o associata, o inserendosi in azienda con l'apprendistato, oppure anche con l'Incentivo Occupazione Giovani (sgravio contributivo fino a 8.060 annui per ogni giovane assunto).

In particolare, l'introduzione del bonus occupazionale per le aziende che assumono giovani che non studiano e non lavorano, ha portato - fa sapere Palazzo Santa Lucia - a 6.767 nuove assunzioni. Si tratta di giovani che hanno avuto la possibilità di misurarsi in contesti organizzativi e che sono stati poi assunti .

"Il nostro intento - dichiara l'assessore regionale al Lavoro Sonia Palmeri - è quello di favorire sempre più un processo virtuoso che coinvolga giovani ed aziende, con l'obiettivo comune di una vera crescita economica e sociale. Sono al vaglio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali delle modifiche al programma europeo di Garanzia Giovani, al fine di renderlo quanto più aderente alle esigenze di occupabilità dei giovani e la Campania, come sempre ai tavoli istituzionali, farà la sua parte decisiva".