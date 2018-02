Centri storici, Franceschini: "Dal Cipe 740 milioni di euro"

Un'iniezione di capitali da destinare all'offerta culturale. È ciò che ha annunciato il ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini riferendosi ad investimenti del Cipe. Investimenti che riguarderanno anche il centro storico di Napoli oltre che le città di Palermo, Cosenza e Taranto. L'obiettivo è quello di rafforzare l'offerta culturale e potenziare i sistemi urbani e di promozione turistica.

Il tutto in un piano approvato oggi dal Cipe. In totale saranno 740 i milioni di euro investiti nel piano divisi in 360 milioni per i centri storici delle città citate, 10 milioni per la Buffer zone di Pompei, 20 milioni per il litorale domizio, 32 milioni per Ostia antica, 135 milioni per audiovisivi ed imprese creative e 55 milioni per il turismo sostenibile.