Università, sblocco delle graduatorie e fondi agli idonei: la vittoria degli studenti

"Ritengo inaccettabile che gli studenti non si sentano adeguatamente tutelati da chi dovrebbe incentivare il loro prosieguo nella carriera universitaria. Le problematiche relative alle borse di studio (mancanza di fondi, tempi di erogazione lunghissimi, figura dell’idoneo non assegnatario) sono state una spina nel fianco per fin troppo tempo". Così Emanuele Flagiello, dell'Associazione ViviUnina. Il direttivo dell'Associazione ViviUnina ha promosso una raccolta firme e presentato un documento alla Regione, ottenendo i primi risultati: a differenza degli anni scorsi, i tempi di erogazione delle borse e dell’uscita delle assestate, sono stati notevolmente ridotti. "Finalmente le acque si stanno smuovendo. Come candidato al consiglio di dipartimento di Scienze Politiche, ritengo di fondamentale importanza portare avanti battaglie come questa", aggiunge Flagiello.

"Ho ricevuto le prime telefonate nel pomeriggio, quasi non ci credevo. Dopo aver sentito alcuni miei contatti ho appreso dello sblocco delle graduatorie con lo stanziamento dei fondi POR per liquidare buona parte degli "idonei non assegnatari". Una gioia per me, che ho condiviso immediatamente con i ragazzi dell'associazione che si sono impegnate dal primo momento e con il consigliere regionale Antonio Marciano che ha dato fiducia alle mie azioni per avere l'incontro con l'assessore al bilancio", afferma Amleto De Vito, studente e consigliere dell'ottava municipalità.