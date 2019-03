Fondi europei, De Luca: "Centinaia di milioni a rischio per colpa di Napoli"

"Rischiamo di perdere centinaia di milioni di euro per l'inefficienza di Napoli". La stoccata di Vincenzo De Luca all'amministrazione de Magistris arriva al termine dell'incontro con il ministro per il Sud Barbara Lezzi sui fondi europei. Il presidente della Regione Campania punta il dito contro il capoluogo, o meglio contro la gestione dei soldi che arrivano da Bruxelles. Due i punti critici individuati dal governatore: linea 6 della metropolitana e via Marina, progetti che sono in netto ritardo rispetto alle previsioni.

Al netto di questo, il ministro Lezzi ha assicurato che la Campania ha raggiunto gli obiettivi di spesa europei: "Ci sono alcuni settori che restano scoperti - ha affermato De Luca - come l'edilizia scolastica, assetto fognario e dissesto idrogeologico. Per questi aspetti, ho chiesto al ministro di destinare risorse".