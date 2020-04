Covid-19, dalla FISE Campania 40mila euro per i centri equestri

Il Comitato Regionale Fise (Federazione Italiana Sport Equestri) Campania conta 53 società affiliate, 3.415 atleti e 853 cavalli registrati (secondo le statistiche relative al 2019). Un gran movimento che, negli ultimi anni, ha visto aumentare i propri numeri con la gestione del presidente Vincenzo Montrone. Ma l’emergenza Coronavirus ha avuto ovviamente i suoi effetti anche in questo settore. Tutti fermi ormai dai primi di marzo, gli addetti ai lavori iniziano a sentire il peso della crisi. Attivatosi fin da subito e seguendo le linee federali del presidente nazionale Marco Di Paola, Montrone ha fatto sentire la propria vicinanza al mondo equestre campano, mettendo subito in atto misure di supporto per i circoli e per le figure tecniche ad essi associate, attingendo dalle risorse regionali. Lo scorso 30 marzo infatti il Consiglio federale regionale, riunitosi in videoconferenza, ha approvato un primo intervento di aiuti economici (oltre 40mila euro) per i propri centri affiliati, suddiviso in base al numero di cavalli da scuola a loro associati. «Di certo la Fise Campania non può salvare il mondo dal Covid-19 – si legge in una nota –, ma ci tiene a tenere in vita il movimento equestre, venendo incontro a tutti coloro che ne fanno parte con ogni mezzo a sua disposizione».

