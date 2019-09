Opportunità di lavoro per gli studenti, buon risultato per la Federico II di Napoli

L'Università Federico II Napoli è undicesima tra gli atenei Italiani e tra i primi 300 in tutto il mondo nella classifica QS per ‘Graduate Employability'.

Sono online da pochi giorni, infatti, i risultati della classifica universitaria mondiale, redatta dalla prestigiosa Agenzia QS, sulla ‘Graduate Employability', ovvero sulla capacità delle università di offrire opportunità di lavoro ai propri studenti.

Solo 16 atenei italiani riescono ad entrare nella classifica, che riporta solo le prime 500 università al mondo, ovvero il miglior 2% di tutti gli istituti universitari. Ebbene, l'Università Federico II riesce a raggiungere un risultato di grande prestigio, posizionandosi all'undicesimo posto in Italia, tra le prime 300 al mondo.

Unico ateneo del Mezzogiorno d'Italia presente in classifica, la Federico II riesce comunque ad avere una posizione migliore di altri atenei collocati in aree del paese ad alta occupazione, a riprova del valore dei propri docenti, che, pur operando in un contesto economico non favorevole, formano giovani capaci e preparati, in grado di competere sul mercato del lavoro alla pari degli studenti dei migliori atenei internazionali.