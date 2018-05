Federico II e Deloitte Digital: alta formazione gratuita sulle tecnologie Cloud

Alta formazione gratuita sulle tecnologie Cloud di ultima generazione della famiglia Salesforce, per figure professionali di sicuro futuro impiego nel mercato del lavoro. La offre la Academy Digita, Digital Transformation & Industry Innovation Academy, l'Academy dell'Ateneo Federico II su Industria 4.0 nata dalla collaborazione tra l'Università di Napoli Federico II e la Deloitte Digital, nell ambito delle sue attività.

"Salesforce Developer Bootcamp" è il nuovo percorso che si pone l'obiettivo di formare fino a 30 laureati (triennali) in Ingegneria Informatica, Informatica, Ingegneria delle Telecomunicazioni, Ingegneria Elettronica, Ingegneria dell Automazione, Matematica, Ingegneria Biomedica, Ingegneria Elettrica, Ingegneria Gestionale.

Per presentare la domanda di partecipazione c è tempo fino a venerdì 25 maggio 2018. Ci si iscrive esclusivamente on line collegandosi alla pagina http://www.digita.unina.it/it/selezione-salesforce.

Il corso si svolgerà nelle aule dell'Academy Digita, nella sede di San Giovanni a Teduccio della Federico II ed avrà la durata di quattro settimane. Il corso terminerà il 6 luglio 2018 ed è prevista la frequenza giornaliera dalle 9 alle 18.

Al termine del "Salesforce Developer Bootcamp" è previsto l'esame per ottenere la certificazione "Salesforce Certified Platform Developer 1", anch'esso gratuito per i corsisti. Il corpo docente sarà composto da Manager Deloitte, Manager Salesforce e Professori della Federico II.

Le informazioni sul programma, sui destinatari, sulla durata e la frequenza, sulle modalità di selezione, sull'invio della domanda di partecipazione sono disponibili collegandosi al link http://www.digita.unina.it/it/salesforce-developer-bootcamp/.

"Si tratta di un ulteriore tassello - sostiene il professore Antonio Pescapè, responsabile del corso - che si aggiunge alle tante altre iniziative che l'Ateneo sta mettendo in campo nell'ambito di un ampio progetto volto ad arricchire la formazione degli studenti. Un tassello che, nell'ambito dell'Academy DIGITA, vuole fornire a laureati almeno triennali competenze verticali su una specifica tecnologia industriale, la suite Salesforce. Un tassello che trova le necessarie e solide basi nei corsi di laurea (triennali e magistrali) del nostro Ateneo e che culminerà con l'esame per la certificazione industriale 'Salesforce Certified Platform Developer 1'" - e conclude - "Salesforce - secondo Forbes - è una delle aziende più innovative del mondo, più di Amazon e Tesla. Le stime di crescita del mercato Saleforce sono incredibili, contiamo con questa iniziativa di dare a giovani laureati una base di conoscenze e competenze molto richieste dal mercato".