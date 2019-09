La Fca di Pomigliano si ferma per sei giorni: contrazione di mercato

Dal 25 al 31 ottobre lo stabilimento della Fca di Pomigliano fermerà la propria produzione. Lo hanno annunciato oggi con un comunicato dalla direzione generale alle principali sigle sindacali. Lo stop della lavorazione per sei giorni lavorativi è stato motivato in due modi. Il primo, e il più grave, riguarda una contrazione del mercato che sta creando problemi al mercato delle automobili e a Fca in particolare.

Il nuovo modello Alfa Romeo

Il secondo è invece dovuto a dei lavori all'interno del reparto dove veniva realizzata la Alfa 147 e dove invece verrà assemblata il nuovo suv Alfa Romeo. Quest'ultimo intervento è stato salutato dai sindacati come un elemento positivo per lo stabilimento di Pomigliano dove verrà prodotta la nuova Alfa Romeo con il ritorno del marchio in azienda dopo dieci anni.