Fase 2: "Riaprire mercati rionali per gli aventi diritto"

Il Consigliere Comunale Ventura Giuseppe, Capogruppo dei Davvero Verdi salernitano, volge un appello alle istituzioni cittadine e, in particolare all'Assessore al ramo, per la ripertura dei mercati rionali per gli aventi diritto anche a Napoli, in conseguenza al DPCM del 26 aprile con il quale viene data la possibilità "nelle aree mercatali di vendere generi alimentari".

"In un momento così difficile per il nostro Paese - scrive Ventura -, faccio appello perché ci sia una riapertura AD HORAS per gli esercenti aventi diritto dando così la possibilità a tante famiglie di riprendere la propria attività (e anche la propria vita), sempre nel rispetto della distanza di sicurezza e dell'obbligo della mascherina".