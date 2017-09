Worth partnership project punta tutto su design, innovazione e collaborazioni transnazionali

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Al via la prima Call di WORTH Partnership Project, progetto finanziato da COSME, il programma dell'Unione europea per la competitività delle PMI (settori: fashion/tessile, calzature, mobili/decorazioni per la casa, cuoio/pellicce, gioielli, accessori). WORTH mira a costruire partnership in tutta Europa tra fashion designer talentuosi, creativi, artigiani, innovatori, PMI e imprese tecnologiche. L'obiettivo è quello di sviluppare nuovi prodotti e nuove idee attraverso la promozione di nuovi modi di creare, collaborare, adottare tecniche, processi e modelli di business innovativi e dirompenti. Chi può candidarsi? Dal 18 settembre 2017, creativi, designer, artigiani, startup, imprese tecnologiche e PMI del mondo della moda e dei beni di consumo (settori: fashion/tessile, calzature, mobili/decorazioni per la casa, cuoio/pellicce, gioielli, accessori) alla ricerca di nuove opportunità per far fruttare idee e concept con un alto grado di innovazione e di integrazione tra tecnologia e design, potranno candidarsi per partecipare a WORTH Partnership Project presentando la loro idea o una proposta di progetto. Candidati, PMI e start-up, dovranno dimostrare un forte interesse a collaborare, creare e innovare su base transnazionale. Le idee e i progetti presentati verranno valutati in base alla loro attitudine all'innovazione, al loro impatto sociale e ambientale, alla fattibilità tecnica e industriale e al loro potenziale di mercato. Le Call per candidarsi al Worth Partnership Project proseguiranno per tutti e 4 gli anni, con diverse finestre. La prima Call, che si apre il 18 settembre 2017, si conclude il 31 dicembre 2017 per generare le prime partnership. Nuove candidature potranno essere presentate negli anni successivi 2018, 2019 e 2020, fino a raggiungere 150 progetti di partnership che dovranno coinvolgere complessivamente un totale di 450 imprese (PMI e start-up). Supporto ai partecipanti per creare progetti di partnership Una volta selezionato, ogni partecipante sarà supportato nel trovare i partner migliori a sviluppare il progetto e trasformare la propria idea in realtà. La durata dei progetti di partnership è stata fissata in minimo 9 mesi, ma potrà variare a seconda della complessità tecnica e dello stato dell’arte di ciascun progetto/idea. Ogni partecipante riceverà: 1)supporto finanziario 2) coaching e mentoring personalizzato da parte di specialisti del settore per migliorare le proprie conoscenze e competenze in ambito design, tecnologia, processi produttivi e strategia di business; accesso ai finanziamenti; supporto nel posizionamento sul mercato; supporto legale e tutela della proprietà intellettuale 3) attività di networking e di supporto per facilitare le collaborazioni e far crescere il mercato Un Mentore dedicato coordinerà le attività di coaching, gestirà le necessità delle partnership e fornirà supporto. Il risultato di ogni progetto di partnership verrà esposto in due mostre o fiere internazionali per creare opportunità di future relazioni commerciali e aumentarne la visibilità sul mercato a potenziali acquirenti/consumatori. Il processo di selezione sarà effettuato da un comitato di esperti rinomati dei settori moda, design e beni di consumo. Il Progetto WORTH Partnership Project è un progetto finanziato dalla Comunità Europea e attuato da un consorzio di imprese con competenze complementari (KEPA, IED, DAG Communication, AA Franzosi), guidate da Textile Technology Institute AITEX nella convinzione che le industrie creative (PMI e start-up ) sono i fattori chiave della crescita economica in Europa. "In linea con gli obiettivi dell'Unione Europea, siamo focalizzati sul rendere più competitive le imprese dei settori fashion, lifestyle e beni di consumo, spingendo l’acceleratore su design e innovazione. WORTH Partnership Project è un'opportunità per le PMI e le start-up creative per espandere le proprie capacità di innovazione e design attraverso partnership transnazionali attraverso tutta l’Europa ", ha dichiarato Vicente Cambra, R&D Assistant Manager di AITEX e project manager di WORTH. WORTH Partnership Project è l’edizione successiva al progetto pilota che si è svolto con successo tra il 2013 e il 2015. Per saperne di più sui 34 progetti sviluppati durante il progetto pilota di WORTH, visita: www.pilot.worth-project.eu