Equitalia, regalo di Natale: 38mila cartelle congelate durante le feste

Stop alle cartelle, congelati quasi tutti gli atti della riscossione. Questo il provvedimento assunto dall’amministratore delegato di Equitalia, Ernesto Maria Ruffini, che consentirà a migliaia di contribuenti di Napoli e della Campania di non avere brutte sorprese sotto l’albero, almeno fino alla Befana.

L’operazione “zero cartelle” prevede la sospensione in Campania della notifica di 57.348 atti, mentre quelli inderogabili e che quindi saranno inviate sono circa 14.500. A Napoli saranno sospesi 38.425 atti, e inviati poco meno di 9mila. Nella speciale classifica delle regioni, la Campania è in testa e precede il Lazio (57.278) e la Toscana in cui saranno sospesi 41.284 atti.