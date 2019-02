Elicotteri a bassa quota nel napoletano: cominciano i controlli di E-Distribuzione

Prosegue l’impegno di E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce le reti di Media e Bassa tensione, per verificare lo “stato di salute” delle linee elettriche campane e garantire così un servizio elettrico affidabile e di qualità. Da martedì 26 febbraio elicotteri dotati di speciali telecamere sorvoleranno i cieli del territorio di Napoli e Caserta per effettuare una serie di ispezioni sulle proprie linee elettriche. L’occhio elettronico di E-Distribuzione sorvolerà il territorio della provincia per un periodo di circa due settimane, controllando più di 1.000 km di linee elettriche aeree di media tensione.

L’operazione rientra nell'ambito delle attività di prevenzione, monitoraggio e manutenzione delle proprie infrastrutture messe a punto periodicamente da E-Distribuzione. Gli elicotteri sorvolano a bassa quota le linee elettriche per consentire la rilevazione visiva di eventuali anomalie e la ripresa video della situazione degli impianti, con particolare attenzione alla presenza di piante nelle immediate vicinanze dei conduttori, nonché la verifica dello stato dei sostegni, delle mensole, degli isolatori e dei posti di trasformazione su palo. Questa tipologia di controllo avviene con le linee elettriche in tensione e quindi senza la necessità di effettuare interruzioni programmate. Tutti i dati registrati durante il controllo elettronico aereo vengono successivamente analizzati e sulla base di questi si pianificano le attività per la risoluzione di eventuali criticità riscontrate in corso d’ispezione.

Nel dettaglio, le ispezioni interesseranno linee elettriche nei seguenti comuni: Acerra, Agerola, Ailano, Alife, Alvignano, Arco Felice, Barano d'Ischia, Bellona, Brusciano, Caianello, Caiazzo, Caivano, Calvi, Camigliano, Cancello Arnone, Capriati Al Volturno, Capua, Carbonara di Nola, Carinola, Casagiove, Casal di Principe, Casamarciano, Casapulla, Caserta, Castel Campagnano, Castel di Sasso, Castel Morrone, Castellammare, Castello Matese, Castelvolturno, Cellole, Cervino, Cicciano, Conca Della Campania, Curti, Dragoni, Ercolano, Falciano del Massico, Forio d'Ischia, Formicola, Francolise, Gallo Matese, Galluccio, Gioia Sannitica, Gragnano, Gragnano, Grazzanise, Letino, Licola Patria, Liveri, Maddaloni, Marcianise, Mariglianella, Marigliano, Marzano Appio, Massalubrense, Meta, Mignano Montelungo, Mondragone, Monte Ruscello, Napoli-Bagnoli, Nola, Ottaviano, Palma Campania, Parete, Pastorano, Piana di Monte Verna, Piano di Sorrento, Piedimonte Matese, Pietramelara, Pietravairano, Pignataro M., Pimonte, Poggiomarino, Pomigliano, Pontelatone, Ponticelli, Pozzuoli, Prata Sannitica, Presenzano, Quarto, Raviscanina, Recale, Riardo, Rocca d'Evandro, Roccamonfina, Roccarainola, S.Agnello, S.Angelo d'Alife, S.Angelo In Formis, S.Felice a Cancello, Gennaro Vesuviano, S.Maria a Vico, S.Prisco, S.Tammaro, San Gregorio Matese, San Pietro Infine, Saviano, Scisciano, Serrara Fontana, Sessa, Somma Vesuviana, Sorrento, Sparanise, Teano, Tora e Piccilli, Tufino, Vairano Patenora, Valle Agricola, Valle di Maddaloni, Vico Equense, Villa Literno, Vitulazio, Volla.