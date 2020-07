Selezione Eav per diplomati e laureati, pubblicati elenchi assunti e graduatorie

Con riferimento alla Selezione per l’assunzione di n. 320 diplomati e n. 30 laureati (BURC n. 67 del 17.09.2018), l'Eav ha pubblicato sul proprio sito ufficiale gli elenchi dei candidati ad oggi assunti e di coloro utilmente collocati in graduatoria di merito (al netto dei candidati non assunti, per rinuncia o per carenza di requisiti, e dei candidati il cui esito sanitario è, ad oggi, in corso di definizione).

L'Ente Autonomo Volturno precisa che, ai sensi del Provvedimento interno n. 454 del 19.11.2019 (pubblicato sul sito internet aziendale il 21.11.2019), la verifica del possesso delle doti incentivanti e l’attribuzione o meno del punteggio aggiuntivo, previsto dall’art. 10 del bando di selezione, sarà effettuato nell’imminenza dell’assunzione di ciascun candidato utilmente collocato in graduatoria di merito.

Gli elenchi relativi ai profili B - C - G saranno pubblicati il giorno 7 luglio, a conclusione dell'iter di assunzione attualmente in corso.

ELENCHI ASSUNTI E GRADUATORIE