Patatine, snacks e bevande anche in edicola: le novità nel Testo Unico del Commercio

Arriva un'enorme novità per gli edicolanti campani - che da tempo lamentano una contrazione del mercato e minori opportunità commerciali. Il nuovo Testo Unico sul Commercio, infatti, prevede che gli edicolanti potranno esporre e vendere anche i cosiddetti "pastigliaggi", ovvero "prodotti da banco preconfezionati alla produzione da vendere nella stessa confezione originaria, costituiti generalmente da caramelle, confetti, cioccolatini, gomme da masticare, patatine, snack e simili".

Gli edicolanti, quindi, grazie agli articoli 105, 106, 107 e 108 del Testo Unico, potranno mettere in bella mostra prodotti alimentari confezionati non deperibili e che non necessitino di particolari trattamenti di conservazione. Non fanno eccezione le bevande preconfezionate e pre-imbottigliate e prodotti del settore non alimentare. Unico vincolo, stabilisce il Testo, è che "l'attività prevalente rimanga quella della vendita di quotidiani e periodici".