“Ecco il Menu.it”, il portale web per tutelare clienti e ristoratori

Ripartire durante l’emergenza del Covid-19. Una necessità per la popolazione, una vera e propria missione per le tante attività commerciali aperte al pubblico che, in questa nuova fase, si trovano a fare i conti con nuove regole da rispettare.

Tra le misure adottate dalle Istituzioni per ridurre i rischi di contagio, una tra le più significative che ha coinvolto il settore Food & Beverage è quella del divieto di utilizzo dei classici menù cartacei.

Un cambiamento impattante che, se gestito correttamente, può trasformarsi in una grande opportunità per le attività del settore come bar, ristoranti, pizzerie, trattorie, pub, food truck o pasticcerie.

È stato presentato oggi, infatti, “Ecco il Menu.it”, il sito web realizzato da I Made IT per andare incontro alle nuove esigenze del comparto.

Grazie al portale realizzato dalla Start Up di Napoli, il gestore di una qualsiasi attività potrà caricare in maniera facile e veloce la propria offerta sulla piattaforma assieme a una descrizione delle portate, ad immagini di ciascun piatto, alla lista degli allergeni e alla traduzione automatica in lingue straniere.

Alla fine del processo il menù verrà trasformato in un QR Code, che potrà essere subito stampato e posizionato su ogni tavolo in modo da consentire alla clientela la lettura tramite tablet o cellulare, oppure in un pratico link che potrà essere navigabile direttamente da device.

Tramite questo processo intuitivo il cliente potrà inoltre condividere facilmente una ricetta, la foto di una pietanza o l’intero menù sui propri canali social quali Instagram, TikTok, Google Business, Facebook, ecc.

Infine, “Ecco il Menu.it” offrirà la possibilità di personalizzare il menù 2.0 con il logo della propria attività e i propri canali social, oltre che l’opportunità di effettuare un numero infinito di modifiche.

www.eccoilmenu.it - info@eccoilmenu.it