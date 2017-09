Eav, maxi sciopero di 24 ore previsto per il 26 settembre: le fasce garantite

Nuovo sciopero in vista per i dipendenti dell'Eav. Proclamato dalle sigle sindacali Uil, Ugl e Cisal, è previsto per martedì 26 settembre 2017 e sarà della durata di 24 ore.

Saranno coinvolte tutte le linee ferroviarie dell'azienda regionale del trasporto pubblico, ovvero Circumvesuviana, linee Flegree (Cumana e Circumflegrea), linee Suburbane (treni da Napoli per Benevento e Piedimonte ) e linea Piscinola-Aversa.

LINEE VESUVIANE

Sciopero da inizio servizio alle ore 6:17 – dalle ore 8:03 alle ore 13:17 e dalle 17:32 fino a fine servizio

PRIME PARTENZE GARANTITE DOPO LO SCIOPERO – fascia operativa da inizio servizio alle ore 6:17

da Napoli per Sorrento – 06:40, per Sarno – 06:32, per Baiano – 06:18, per Poggiomarino – 06:24, per S.Giorgio via CD – 06:41

per Napoli da Sorrento – 06:25, da Sarno – 06:19, da Baiano – 06:32, da Poggiomarino – 06:27, da S.Giorgio via CD – 07:19

ULTIME PARTENZE GARANTITE PRIMA DELLO SCIOPERO – fascia operatività servizio dalle 6.17 alle 8.03

da Napoli per Sorrento – 07.39, per Sarno – 08.02, per Baiano – 07.48, per Poggiomarino – 07.54, per S. Giorgio via CD – 07.41

per Napoli da Sorrento – 07.55, da Sarno – 07.59, da Baiano – 08.02, da Poggiomarino – 07.57, da S. Giorgio via CD – 07.49

da Acerra per Pomigliano – 07.16

PRIME PARTENZE GARANTITE DOPO LO SCIOPERO – fascia operatività servizio dalle 13.18 alle 17.32

da Napoli per Sorrento – 13.41, per Sarno – 14.02, per Baiano – 13.18, per Poggiomarino – 13.24, per S. Giorgio via CD – 13.41, per Acerra – 14.04

per Napoli da Sorrento – 13.25, da Sarno – 13.20 Via Scafati, da Baiano – 13.32, da Poggiomarino – 14.04, da S. Giorgio via CD – 13.19, da Acerra – 13.18

ULTIME PARTENZE GARANTITE PRIMA DELLO SCIOPERO

da Napoli per Sorrento – 17.09, Sarno – 17.32, Baiano – 17.18, Poggiomarino – 17.24, S. Giorgio via CD – 17.11, Acerra – 17.04

per Napoli da Sorrento – 17.25, Sarno – 16.49, Baiano – 17.02, Poggiomarino – 17.04, S. Giorgio via CD – 17.19, Acerra – 17.18

LINEE FLEGREE

Sciopero dalle ore 8:01 alle ore 14:30 e dalle 17:30 fino a fine servizio

ULTIME PARTENZE GARANTITE PRIMA DELLO SCIOPERO – fascia operatività servizio dalle 5.00 alle 8.00

da Montesanto per Torregaveta 07:41, per Licola 07:43

per Montesanto da Torregaveta 08:00, da Licola 07:43

PRIME PARTENZE GARANTITE DOPO LO SCIOPERO – fascia operatività servizio dalle 14.30 alle 17.30

da Fuorigrotta per Montesanto 14:30

da Quarto per Montesanto 14.32

da Montesanto per Torregaveta 14:41, per Licola 14:43

per Montesanto da Torregaveta 14:40, da Licola 14:43

ULTIME PARTENZE GARANTITE PRIMA DELLO SCIOPERO

da Montesanto per Torregaveta 17:21, per Licola 17:23

per Montesanto da Torregaveta 17:20, da Licola 17:23

LINEE SUBURBANE

UNICHE CORSE GARANTITE CON SCIOPERO DI 24 ORE

da Napoli per Benevento: treno 3402 delle ore 07:22, treno 3404 delle ore 08:22, treno 3422 delle ore 20:20

da Napoli per Piedimonte: treno 7860 delle ore 07:45, treno 7872 delle ore 17:59, treno 7876 delle ore 19:59

per Napoli da Benevento: treno 3405 delle ore 06:04, treno 3407 delle ore 07:01,treno 3423 delle ore 17:56

per Napoli da Piedimonte: treno 7859 delle ore 05:24, treno 7861 delle ore 06:14, treno 7873 delle ore 17:28

METROPOLITANA NAPOLI

Sciopero della Linea Metropolitana: dalle ore 8:30 alle ore 16:30 e dalle ore 20:00 fino a fine servizio

ULTIME PARTENZE GARANTITE PRIMA DELLO SCIOPERO – fascia operatività servizio dalle 6.00 alle 8.30

da Aversa per Piscinola 08.15, da Piscinola per Aversa 08.15

PRIME PARTENZE GARANTITE DOPO LO SCIOPERO – fascia operatività servizio dalle 16.30 alle 20.00

da Aversa per Piscinola 16.30, da Piscinola per Aversa 16.45

ULTIME PARTENZE GARANTITE PRIMA DELLO SCIOPERO

da Aversa per Piscinola 19.45, da Piscinola per Aversa19.45