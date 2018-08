Eav, pubblicato il bando per 350 assunzioni. Venti euro per partecipare. Simeone: "Siamo su Scherzi a parte?"

Il tanto atteso bando EAV, che prevede l'assunzione di 350 dipendenti, è stato pubblicato questa mattina. L'azienda di trasporti regionali cerca 320 diplomati (per mansioni come operatori di esercizio, macchinisti e capotreni) e 30 laureati (in ingegneria, geologia, giurisprudenza). Già ieri alcuni sindacati avevano definito i criteri di selezione "troppo stringenti". Oggi a chiedere spiegazioni è stato Nino Simeone, consigliere comunale e presidente della Commissione Infrastrutture del Comune di Napoli.

Si legge nel bando che sono previsti "20 euro per partecipare al concorso di cui 5 euro in beneficenza. Siamo su scherzi a parte?", chiede Simeone. "Ma come è possibile? Senza entrare nel merito di chi sarà il beneficiario, mi chiedo: non era meglio far risparmiare quei 5 euro agli stessi cittadini/candidati che non hanno un lavoro e che stanno provando a trovarlo? C'è qualcosa che mi sfugge? Ma poi mi chiedo ancora: se l'eurodeputata PD Pina Picierno all'epoca dichiarò 'che con 80 euro si poteva fare la spesa per due settimane', a conti fatti, con 20 euro i candidati di Eav faranno quattro giornate di digiuno per partecipare al concorso. Come sono cambiati i tempi: una volta Robin Hood toglieva ai ricchi per dare ai poveri", conclude Nino Simeone.