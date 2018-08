Eav assume 350 diplomati e laureati per varie mansioni

Trecentoventi diplomati e 30 laureati saranno assunti con un contratto full time a tempo indeterminato entro il 2019 in Eav, la holding del trasporto pubblico regionale della Campania. Il nuovo piano assunzionale varato dall'azienda e' stato presentato stamattina in conferenza stampa dal governatore Vincenzo De Luca e dal presidente di Eav, Umberto De Gregorio. Il bando sara' pubblicato sul sito dell'Eav entro venerdi' 10 agosto e c'e' tempo fino al prossimo 7 ottobre per presentare domanda. Per i diplomati, che saranno impiegati come operatori di esercizio e qualificati, macchinisti, capotreni, operatori di manovra e di stazione, e' richiesta una votazione minima di 48/60 o di 80/100 ed eventuali patenti richieste per ogni singola mansione. Votazione minima di 105/110, o di 95/110 per chi ha l'abilitazione alla professione, per i laureati in ingegneria, geologia, giurisprudenza ed economia. ù

Per alcune figure e' richiesta anche la conoscenza dell'inglese. La selezione sara' affidata a una societa' esterna che si occupera' anche di predisporre un primo test e due successive prove, una scritta e una orale o pratica. "E' una giornata storica per la Campania. Eav e' un orgoglio per questa Regione ma lo e' anche a livello nazionale", ha commentato il governatore De Luca. L'assunzione di 350 nuove figure consentira' ad Eav di rinnovare il 15 per cento del personale in servizio nella holding del trasporto.

"Oggi l'eta' media del personale dipendente si attesta intorno ai 53 anni", ha spiegato il presidente di Eav, Umberto De Gregorio. "Con il 52% di agenti con eta' superiore a 50 anni, il 14 per cento di eta' superiore a 60 e solo il 2% con eta' inferiore a 30 anni. Se non si da' spazio ai giovani, non vi e' speranza per le nostre aziende e per il nostro territorio". De Gregorio ha annunciato che l'azienda intende procedere alle nuove assunzioni entro la prossima estate. Il piano, inoltre, sara' quasi a costo zero per Eav: "Settecento persone hanno lasciato l'azienda negli ultimi quattro anni. Solo nel 2018 avremo 140 esodi agevolati (con i fondi regionali) e altre 60 uscite naturali. Parliamo di 200 persone che vanno va in un solo anno e si consideri che il costo di un lavoratore neo assunto e' inferiore di almeno un terzo al costo medio di un attuale lavoratore. Con le assunzioni potremo ridurre in modo consistente peraltro il costo del lavoro straordinario, oggi a livelli eccessivi ma indispensabile per fronteggiare le richieste di servizio"