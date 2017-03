Donne e lavoro: l'incontro con l'assessore Palmeri

Interessante momento di confronto con donne impegnate a vario titolo nel mondo del lavoro: istituzioni, associazioni, università, politica, professioni. Protagoniste a Napoli ieri diverse rappresentanti del mondo delle professioni che hanno incontrato l'assessore regionale al ramo, Sonia Palmeri. Il tema che ha tenuto impegnate le donne in questione è di stretta attualità: "Lavoro delle donne e crescita economica: vincoli e innovazione”. L'assessore della giunta De Luca ha sottolineato proprio il lavoro della Regione sul tema ed è rimasta molto soddisfatta del confronto.

«La nostra Giunta è costantemente attenta alla valorizzazione ed al supporto di coloro che vivono il mondo del lavoro con disagio. I provvedimenti messi in campo dalla giunta De Luca – definita dalla Palmeri "la più rosa d'Italia” – nella direzione di creare un mercato del lavoro equo, efficiente ed inclusivo. Per fare ciò anche momenti di incontro e crescita comune in cui si condividono idee e progetti che nascono dai territori, rappresentano un valore aggiunto. L'Osservatorio del Mercato del Lavoro della Campania sarà una fucina di idee su temi anche complessi e spinosi, si presterà attenzione ai fenomeni che muovono economie e diseconomie, puntando su vincoli da rimuovere e sulle innovazioni da realizzare». All'incontro ha partecipato anche la presidente del Consiglio regionale, Rosetta d'Amelio.