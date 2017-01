Mugnano, al via le domande per la riduzione Tari

MUGNANO – Al via le domande per la riduzione della Tari. Le richieste dovranno essere presentate all’ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre il 28 febbraio. Possono accedere ad una riduzione del 25 per cento tutti coloro che abbiano un Isee inferiore a 7 mila e 500 euro. Con la presenza nel nucleo familiare di un soggetto invalido al cento per cento si possono invece ottenere agevolazioni pari al 50 per cento. I cittadini che presenteranno l’istanza dovranno essere in regola con i pagamenti della Tari 2015 e 2016, pena esclusione. I moduli possono essere ritirati all’ufficio Tributi dell’Ente o scaricati dal sito istituzionale del Comune.

“Si tratta di un importante agevolazione, soprattutto per quelle famiglie che si trovano in particolare disagio economico – spiega il sindaco Luigi Sarnataro – Pertanto invito tutti i cittadini in possesso dei requisiti richiesti a presentare domanda nei tempi previsti. Per ulteriori informazioni circa la documentazione da allegare alla domanda è possibile consultare l’avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente”.