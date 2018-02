Evasione fiscale, ditta napoletana che produce vestiti per bambini omette redditi per un milione

I finanzieri del Comando provinciale di Napoli hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo di beni nei confronti di una società operante nel settore del commercio al dettaglio di confezioni per bambini e del suo rappresentante legale. In particolare, le fiamme gialle del I gruppo Napoli, al termine di un controllo fiscale eseguito nei confronti di una S.r.l. con sede legale in Napoli e con punti vendita in tutta Italia, hanno constatato che la società aveva dichiarato al fisco un reddito d’impresa minimo relativo all’anno 2014, facendo così apparire una situazione economica non corrispondente al vero, omettendo di indicare all’amministrazione finanziaria elementi positivi di reddito per quasi un milione di euro.

I finanzieri pertanto hanno sottoposto a sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente i beni mobili, immobili e disponibilità finanziarie intestati alla persona giuridica ed al rappresentante legale.