Digitalizzazione delle pmi: la Campania in testa ai valorosi mille di mysuite

Le PMI campane cavalcano l’onda dell’innovazione e si affidano agli stessi servizi di marketing digitale utilizzati dalle big company. Tra questi ci sono i servizi creati da axélero, società attiva nel settore della digitalizzazione delle imprese, che lo scorso aprile ha lanciato l’innovativa piattaforma mysuite, un prodotto all-inclusive che permette alle piccole e medie aziende, ma anche artigiani, commercianti, professionisti e partite IVA, di controllare e gestire il proprio business online. In pochi mesi migliaia di aziende in tutta Italia, si stanno dotando di questo innovativo strumento, e tra le prime quelle campane che vantano ben 170 piattaforme mysuite già rilasciate e operative. Le PMI campane scelgono la piattaforma mysuite per innovare il proprio business e adeguarsi al trend internazionale di digitalizzazione di tutte le attività imprenditoriali. In particolare, hanno scelto l’innovazione digitale soprattutto le aziende campane che si occupano di vendita al dettaglio ed edilizia (rispettivamente il 17% e il 12% circa del totale), vendita all’ingrosso (11,76%), ristorazione (6,47%) e servizi di bellezza e automotive (entrambe corrispondenti al 5,88%). In regione, è Napoli la provincia che ha fatto registrare il maggior numero di adesioni, con ben 137 piccole aziende che hanno digitalizzato il proprio business con la piattaforma mysuite, rendendosi in questo modo più competitive sul mercato, sfruttando le potenzialità del web e dei Social Network per attrarre nuovi clienti e gestire al meglio quelli già fidelizzati. Le aziende campane che hanno scelto di acquistare questa piattaforma, infatti, hanno oggi l’opportunità di gestire tramite un unico dispositivo (disponibile anche in versione APP mobile) tutto il traffico di dati e richieste che si genera dal proprio sito web e dai propri canali social, oltre che avvalersi del supporto di Advisor dedicati che, con cadenza quindicinale, li aiutano nella pianificazione di strategie di marketing mirate. Tra gli early adopter campani di mysuite anche Montanino Francesco, gestore dell’impresa Eurotermica Lombardi a Tufino, NA, “Pienamente soddisfatto di axélero. La piattaforma mysuite è esattamente quella di cui avevamo bisogno, si adatta alle nostre necessità consentendoci di creare più pagine dedicate ai nostri servizi. Un punto di forza è sicuramente il servizio, ci hanno accompagnato con estrema attenzione fino alla messa online del sito" La “spedizione dei mille di mysuite” ha come obiettivo di riunificare il Paese e il suo tessuto imprenditoriale sotto l’insegna del digitale. Ad oggi sono state rilasciate più di mille piattaforme mysuite, e la Campania, con 170 aziende aderenti, è al secondo posto, preceduta in questo processo di innovazione soltanto dalla Sicilia, che ha fatto registrare 230 adesioni. “Grazie a mysuite i nostri utenti entrano a far parte del mondo web da protagonisti. Con la nostra piattaforma il sito web non è più uno strumento sterile di rappresentanza dell’azienda, ma un vero e proprio strumento di interazione tra cliente e azienda o negozio. La piattaforma mysuite permette al nostro cliente di gestire la sua presenza digitale, andando a comunicare con il cliente e tenendo sotto controllo annunci Adw Google, campagne sponsorizzate Facebook e accessi al sito. Il tutto con una facilità estrema.”, commenta Armando Venna, Senior Digital Sales Campania axélero.