Lavoro, Delrio da Napoli: "Con il Jobs act quasi 1 milione di posti di lavoro"

"Il Jobs Act ha funzionato, ha aumentato le tutele sociali, ha determinato quasi un milione di posti di lavoro e ne può creare ancora molti". Sono le dichiarazioni del ministro per le Infrastrutture, Graziano Delrio, rilasciate a Napoli durante l'incontro nazionale promosso dalle Acli sul tema lavoro.

"Se continuiamo ad applicare le riforme, cercando ovviamente di migliorarle c'è una speranza. Per la prima volta la disoccupazione giovanile comincia a scendere in maniera significativa, ci sono le imprese che investono su se stesse. Mi sembra che ci siano elementi non per essere ottimisti genericamente ma per avere fiducia", ha concluso il ministro.