Deliveroo, riparte il servizio: la pizza sempre in testa alle preferenze dei napoletani

Il food delivery a Napoli riparte da un grande classico: la pizza. Dopo l’ordinanza della Regione Campania che riavvia l’attività di consegna a domicilio in città e in tutta la Campania, Deliveroo traccia un primissimo bilancio dei gusti dei napoletani, a tre giorni dalla riattivazione del servizio.

E i risultati dimostrano, ancora una volta, la passione dei napoletani per il piatto principe della tradizione partenopea. Con il 35% delle preferenze, la pizza - in particolare la margherita - è infatti al primo posto tra gli ordini registrati dalla piattaforma leader dell’online food delivery, in questi primi giorni. A seguire, l’hamburger ha raccolto il 15% delle preferenze e sull’ultimo gradino del podio si è posizionato il poke, piatto della tradizionale hawaiana, con il 10% degli ordini. Ben il 60% delle preferenze dei napoletani, dunque, è stato assorbito, in questi primi tre giorni, da pizza, hamburger e poke. Con il restante 40% diviso tra il resto dell’ampia offerta di cucine e piatti presente su Deliveroo.

“Ripartire con il servizio a Napoli è un piccolo-grande passo verso il ritorno alla vita di sempre. Vogliamo accompagnare i napoletani a riscoprire le abitudini quotidiane e sostenere il settore della ristorazione che vive un momento di particolare difficoltà. Il tutto, nel massimo rispetto delle normative di sicurezza, per la tutela della salute di rider, ristoratori e clienti” ha detto Matteo Sarzana, General Manager Deliveroo Italia.

Il primo ordine di pizza, dalla ripresa delle attività, è stato registrato lunedì 27 al Vomero, presso l’Antica Pizzeria Condurro, e consegnato la sera stessa. Ed è proprio il titolare, Raffaele Condurro, a commentare: “Siamo felici di aver ricevuto il primo ordine in città su Deliveroo, dopo la riattivazione del servizio. Ma soprattutto, abbiamo voglia di tornare a lavorare grazie al food delivery e contribuire alla ripresa, anche economica, della città”.

Grande voglia di ripartire anche da parte di Ciro Cascella, titolare della pizzeria Ciro Cascella 3.0 a Chiaia. “Da sempre la pizza è la cosa che più ci riesce meglio. E’ un momento di felicità. In questo caso è, soprattutto, un momento per ritrovare anche un po’ di normalità. Napoli riparte dalla pizza e, soprattutto, dal lavoro dei ristoratori della città grazie al food delivery”. “Aspettavamo da settimane questo momento” ha detto Giuseppe Vesi, titolare della Pizzeria Vesi, al Vomero: “E’ una fase particolare ma vogliamo ricominciare, mettendo a disposizione il nostro lavoro alla ripresa della città. Da questo punto di vista, il food delivery rappresenta un grande sostegno”. Per Achille Scudieri, amministratore delegato di Eccellenze Campane, a Chiaia, “la ristorazione è un pilastro non solo dell’economia, ma della cultura di questa città. Deliveroo ci consente di ripartire e, nonostante le difficoltà, siamo fiduciosi per il futuro”.

In Campania il servizio di Deliveroo torna attivo a Napoli e Salerno. Le consegne avvengono in modalità “senza contatto”, nel rispetto della distanza di sicurezza tra persone dal momento del ritiro dell’ordine fino al ristorante fino alla consegna al cliente, a tutela della salute di clienti, rider e ristoratori.