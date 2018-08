"I debiti del Comune li pagheranno i cittadini: de Magistris chiacchierone". De Luca attacca il sindaco (VIDEO)

"Da quello che leggo sui giornali, si spalmeranno sui cittadini di Napoli, per i prossimi 20 anni, 1,7 miliardi di debiti fatti del Comune". È il commento di Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, all'emendamento di maggioranza al decreto Milleproroghe per salvare alcuni Comuni dal dissesto, tra cui quello di Napoli. "Sono contento della contentezza del sindaco", scherza il governatore, "ma credo che i cittadini saranno meno contenti". De Luca, a margine di una conferenza stampa per illustrare il nuovo piano di assunzioni della holding del trasporto pubblico regionale Eav, aggiunge di non avere "interlocuzioni particolari" con il sindaco Luigi de Magistris.

"Noi pensiamo a lavorare. Ci sono due attivita' che si possono fare nelle istituzioni, parlare e lavorare. Lavorare ti porta ad avere il risanamento del trasporto, i bilanci in attivo e assumere; parlare ti porta ad avere i libri in tribunale", afferma De Luca.