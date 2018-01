Comune di Napoli, presto 300 assunzioni: l'annuncio di de Magistris

L'annuncio è del sindaco di Napoli Luigi de Magistris, intervenuto nella trasmissione Rebus di VG21 (che andrà in onda stasera alle 19.55 e alle 23.30). In tempi brevi, al Comune di Napoli presto ci saranno 300 assunzioni.

“Bilancio positivo per la città di Napoli – spiega il primo cittadino – l’anno si è concluso con l’approvazione delle norme proposte come Anci nella legge di bilancio e il provvedimento della Corte dei Conti che ha accolto la sospensiva del Comune di Napoli. È un passaggio importante che segna la storia di un Comune forte che prende dei provvedimenti importanti sui servizi. Siamo in condizione di poter dire che si assumeranno le persone della graduatoria fatta alcuni anni fa. Parliamo di 300 nuovi assunti. Certi gli errori, ma la strada intrapresa ci conforta”.

Novità anche per il trasporto pubblico. “A me fa rabbia – spiega il primo cittadino – quando non ci sono mezzi pubblici, così come accaduto a Capodanno. Molti non si sono potuti godere la discoteca, i fuochi e lo spettacolo. Si poteva veramente evitare e non capiterà più. Nel contratto di servizio per il piano industriale Anm il servizio serale ci sarà sette giorni su sette, sia su gomma che su ferro. Sui trasporti stiamo lavorando moltissimo affinché in 120 giorni si approvi il piano. Daremo un segnale forte e dimostreremo di essere in grado di migliorare i trasporti”.