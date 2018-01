De Luca e la promessa ai precari della sanità: "Stabilizzeremo tutti"

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha incontrato questa mattina una delegazione di medici, operatori della sanità e infermieri del movimento Dinfna in agitazione al Policlinico di Napoli. Si tratta di lavoratori precari della sanità campana. Il governatore ha voluto rassicurare i lavoratori: "Voi scontate dieci anni di strafottenza ma se stringete per un po' i denti risolveremo tutto", ha detto De Luca ai lavoratori, come è riportato dall'agenzia Dire. "Stabilizzeremo tutti i lavoratori precari", ha aggiunto il presidente De Luca.



"Approveremo il piano ospedaliero entro la settimana, poi bisognerà capire il fabbisogno di personale: pensiamo di chiedere 4mila unità lavorative in più nella sanità. Dopo anni di stop ora ripartono le assunzioni".