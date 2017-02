De Luca: “Convincerò il governo, in Campania assumeremo 200mila persone”

Il progetto è ambizioso, 200mila nuovi assunti nella pubblica amministrazione. Vincenzo De Luca, presidente della Campania, ne è convinto: “Conto di convincere il governo, ho fiducia nella forza della ragione".

"Ci sono margini per un lavoro di merito attento – ha spiegato il governatore – alla fine del quale potremo spiegare al governo le compatibilità finanziarie. A quel punto ognuno si assume le proprie responsabilità, se noi saremo convinti della nostra proposta faremo battaglia politica nei confronti di chiunque".

"Una volta che abbiamo escluso ipotesi demagogiche o incompatibili col bilancio dello Stato – ha aggiunto De Luca – credo che un Paese democratico e moderno abbia il dovere di offrire ai propri giovani un piano per il lavoro. Bisogna creare, inventare le cose con coraggio. L'unica cosa chiara è che non si fanno porcherie clientelari e non si possono violare i parametri di bilancio. Detto questo si può fare una ricerca attenta sui vuoti delle piante organiche, con le figure professionali che servono''.