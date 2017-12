De Luca: "La Circumvesuviana deve diventare la prima azienda di trasporti in Italia"

"Abbiamo impresso una svolta radicale alla Circumvesuviana, che deve diventare la prima azienda di trasporto pubblico in Italia. Non so quante aziende del trasporto pubblico italiane hanno il bilancio in attivo. Negli anni '60 o '70 la circumvesuviana era probabilmente la prima azienda di trasporto pubblico in Italia. Aveva una grande efficienza organizzativa che poi si è andata perdendo, accumulando tanti debiti. Abbiamo risanato il bilancio, avviato un programma gigantesco di acquisto di nuovi treni e riaperto i cantieri bloccati. Oggi la circumvesuviana può candidarsi ad essere tra le prime 3 o 4 aziende d'Italia nel campo del trasporto pubblico". Lo afferma Vincenzo De Luca, durante la conferenza stampa nell'officina di Ponticelli dell'Eav.

AMIANTO

"Non c'è nessun problema di sicurezza per la rimozione dell'amianto è un lavoro fatto da aziende specializzate". Spiega De Luca, replicando alle preoccupazioni degli operai dell'officina Eav di Ponticelli, che hanno fatto richiesta di essere spostati durante la bonifica dall'amianto del tetto del deposito. "La salute lavoratori è un tema primario e sarà tutelata", precisa il presidente dell'Eav Umberto De Gregorio.