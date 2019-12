Cuneo fiscale, bonus fino a 50 euro al mese. Ma a Napoli sarà per pochi

L'ok alla manovra economica è arrivato, così come il taglio del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti che essa contiene. In parole povere, meno tasse.

Il guadagno è soprattutto per i redditi medio bassi, con bonus di circa 50 euro in più al mese per i lavoratori con redditi tra i 26mila e 600 euro e 35mila (esclusi dal cosiddetto "Bonus Renzi" di 80 euro), mentre ne resteranno quasi del tutto fuori coloro che percepiscono redditi bassi (da 8mila a 26mila e 600) che si ritroveranno in busta paga un aumento stimato tra i 3 e i 4 euro mensili.

Il problema è delle regioni meridionali, e quindi della Campania e di Napoli su tutte, dove i redditi sono più bassi. Il JP Geography Index infatti, classifica redatta dall’Osservatorio JobPricing delle regioni e province italiane, pone la Campania al 13mo posto delle 20 regioni in fatto di reddito medio percepito. Si attesta sui 27mila annui, quindi c'è da pensare che saranno in pochi a ottenere il bonus del cuneo fiscale.

Particolarmente negativa la situazione anche quanto riguarda Napoli. Il capoluogo partenopeo è 62ma in classifica su 107 province classificate, con una Ral (Retribuzione Annua Lorda) di 27.027 euro all'anno.