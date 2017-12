Capodanno, Cumana e Circumflegrea non stop tutta la notte

Novità a proposito del trasporto pubblico previsto in città per la notte di Capodanno. Come comunicato dall'Eav, Cumana e Circumflegrea resteranno aperte senza soluzione di continuità fino alle 14 del 1 gennaio 2018.

I treni transiteranno ogni 40 minuti, e senza fermate intermedie, tra Napoli Montesanto – Corso Vittorio Emanuele e Fuorigrottra per quanto riguarda la linea Cumana e Napoli Montesanto – Soccavo – Trencia e Pianura per quanto riguarda la Circumflegrea.

I dettagli delle corse programmate saranno resi pubblici nei prossimi giorni. L'ultima (e unica) volta della Cumana aperta di notte risale all'ottobre 2005, quando si tenne la prima notte bianca a Napoli.