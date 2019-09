Whirlpool, De Luca: "Di Maio si è preso in giro da solo, noi pronti ad aiutare"

"Abbiamo un Governo complicato, con un dato estremamente positivo - l'aver ricostruito un rapporto con l'Europa - e altri negativi. Mi aspettavo un piano per il lavoro per 200mila giovani del Sud, lo propongo da tre anni e a questo punto la Regione Campania si sta muovendo da sola. Ma spero ci sia compattezza al Governo". Così il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, intervistato durante la trasmissione 'Barba e Capelli' su Radio Crc.

WHIRLPOOL - "Sulla vicenda Whirlpool Di Maio si è preso in giro da solo", ha detto De Luca. "La situazione da 10 mesi non è cambiata. Dobbiamo fare di tutto per trattenere l'azienda a Napoli, siamo pronti a dare una mano, dare dei vantaggi all'azienda. Ma c'è bisogno di un piano industriale che è ancora assente, poi la Regione Campania è pronta".