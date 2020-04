Crisi Coronavirus, l'allarme di Confesercenti Campania: "Tante telefonate da imprenditori in lacrime"

"Siamo d'accordo con i grandi piani d'emergenza, sia a livello di Governo centrale che regionale, ma allo stato attuale c'è una verità: che l'imprenditore sta combattendo ancora con le sue disperazioni, perchè non sa ancora dove prendere i soldi, per potersi sfamare e poter pagare affitto e utenze primarie. Ci sono tante imprese molto piccole in Campania che avrebbero bisogno di essere assistite in maniera diversa. Le imprese del territorio, obbligate dal decreto legge a restare chiuse, hanno bisogno in questo momento di un reale indennizzo e un reale sostegno da chi ne ha facoltà". A lanciare l'allarme, sulla crisi economica in tempi di Coronavirus che sta attanagliando le imprese in Campania e su tutto il territorio nazionale, è Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania, nel corso di un'intervista rilasciata a Televomero.

"Noi di Confesercenti stiamo chiedendo a gran voce alla Regione, alle Camere di Commercio, al Governo, di sostenere in maniera reale gli imprenditori. In questo momento sarebbe necessario abolire totalmente la burocrazia. Gli imprenditori in questo momento sono degli eroi, con imprese rimaste chiuse dall'inizio di marzo. Noi assistiamo a centinaia di telefonate al giorno di imprenditori in lacrime che si trovano in grandi difficoltà e che hanno bisogno di qualcosa da mettere nei loro frigorigeri. In questo momento chi ci governa deve fare pochi problemi e mettere nelle tasche degli imprenditori soldi veri, non speranze", ha aggiunto Schiavo.

