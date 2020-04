Emergenza Coronavirus, l'indagine: "188mila famiglie campane hanno perso oltre la metà del reddito"

Sono oltre 900mila le famiglie campane che hanno visto calare il proprio reddito a causa dell'emergenza Covid-19. Questa una delle evidenze emerse dall’indagine condotta per Facile.it da mUp Research e Norstat.

Andando ancora più nello specifico, il 12,2% dei rispondenti, pari a più di 188.000 nuclei familiari della regione, ha visto calare il reddito di oltre il 50%, mentre il 6,1%, corrispondenti a oltre 94.000 nuclei, ha addirittura perso il 100% delle entrate.

Il calo dei redditi ha quindi messo in crisi molte famiglie in Campania: il 22,6% dei rispondenti ha dichiarato di trovarsi già oggi in una situazione di difficoltà economica (19,4% a livello nazionale), mentre il 22,6% di chi ha preso misure ad hoc per fronteggiare la crisi ha ridotto le spese alimentari.

Come i campani stanno affrontando la situazione

Il 52% delle famiglie residenti in Campania sta adottando dei comportamenti ad hoc per far fronte alla situazione; nello specifico, il 29,6% dei rispondenti campani ha dichiarato di aver fatto ricorso ai propri risparmi, mentre il 22,6% ha cercato di ridurre le spese legate al cibo.

Gli aiuti previsti dal Governo: i più richiesti e quelli più utili

Se si analizzano le risposte di coloro che hanno dichiarato di aver fatto ricorso ad una o più misure introdotte dai decreti del Governo emerge che tra gli intervistati campani la percentuale è pari all’8,7%. Guardando ai soli interventi per i quali i cittadini hanno potuto scegliere se aderire o meno, quello più utilizzato dalle famiglie della Campania è stato il bonus da 600 euro per autonomi e partite Iva (40% dei rispondenti campani che hanno fatto uso di aiuti governativi), seguito dalla possibilità di prolungare la validità della polizza Rc auto o moto in scadenza per un mese o di prorogare le revisioni (20% vs un valore nazionale pari al 13,2%).