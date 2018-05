Crisi Auchan, Camusso (Cgil): "Istituzioni locali responsabili. Flat tax? Cresce divario ricchi-poveri"

"Sulla vicenda Auchan le istituzioni locali dovrebbero prendersi le proprie responsabilità: hanno acconsentito al proliferare dei centri commerciali e adesso restano a guardare il fallimento di questo piano di sviluppo". Non usa giri di parole Susanna Camusso, segretario generale della Cgil, a Napoli per il convegno dei giovani costruttori che si è tenuto a Palazzo Reale.

Sulla crisi dell'ipermercato di via Argine, che ha messo alla porta oltre 150 lavoratori, la Camusso punta il dito contro grande distribuzione e le amministrazioni campane: "Il tema è che al Sud non c'è una grande distribuzione degna, che rispetti il lavoro e la concorrenza, ma solo una continua ricerca del dupmping. Agli amministratori locali chiederei perché hanno consentito l'aumento indiscrimnato del numero di centri commerciali, una scelta che non ha pagato. In ultimo, se fossi un dirigente regionale, mi chiederei perché le multinazionali fuggono dal territorio".