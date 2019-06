De Magistris: "Bitcoin napoletani a regime da agosto in 100 negozi"

"Pagando i servizi comunali sarà possibile ricevere token napoletani che potranno essere spesi nei negozi che aderiranno". Luigi de Magistris, sindaco di Napoli, lancia l'entrata a regime dei bitcoin napoletani: "Siamo in fase sperimentale, ma già ad agosto partiremo a pieno regime con 100 negozi aderenti. Per esempio, quando si porteranno rifiuti in un'isola ecologica si verà premiati con dei token, spendibile in questi esercizi commerciali. La crescita dell'economia circolare potrebbe portare Napoli, prima città in Italia ad adottare una delibera di questo tipo, all'autonomia finanziaria". Cedole librarie, rifiuti e mense scolastiche sono al momento i principali settori in cui i cittadini potranno accumulare token.