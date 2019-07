Crescono i depositi sui conti correnti in Campania

Sono quasi 35 i miliardi depositati sui conti correnti delle famiglie campane a fine 2018, il 3,8% in più rispetto al 2017. Questi i dati rilevati da Banca d’Italia nella sua Relazione Annuale che mettono in luce l’atteggiamento prudente degli investitori di fronte all’attuale clima di incertezza dei mercati.

Una tendenza che non riguarda solo la Campania ma che coinvolge tutta la penisola: nel 2018, più di un terzo della ricchezza finanziaria delle famiglie italiane è rimasto parcheggiato sui conti correnti, raggiungendo la cifra record di 1.230 miliardi di euro. Dato più alto di sempre da quando si effettuano le rilevazioni, questa cifra rappresenta oltre il 30% dell’intero ammontare della ricchezza finanziaria delle famiglie – arrivata a quota 4.217 miliardi di euro – e risulta diretta conseguenza del contesto di incertezza che ha caratterizzato i mercati finanziari nella seconda parte del 2018.

“Il clima di cautela dei mercati, frutto delle tensioni geopolitiche e commerciali, porta le famiglie e i risparmiatori ad avere un approccio più prudente ai loro investimenti” - spiega Corrado Liguori, Area Manager Banca Generali Private in Campania, Puglia, Sicilia, Calabria, Molise e Basilicata – “Proteggere i portafogli e ricercare una diversificazione del rischio sono azioni fondamentali in questo contesto, considerando con attenzione i pro e i contro della liquidità parcheggiata sui conti correnti”. Tenere i propri risparmi fermi sul conto corrente significa infatti fare i conti con l’inflazione e rischiare di perdere interessanti opportunità di mercato, per una popolazione – quella campana - che gode di una ricchezza finanziaria che raggiunge i 41,6 mila euro pro capite.

Anche le famiglie private sono interessate da questo trend. L’Associazione Italiana di Private Banking (AIPB) evidenzia come nel 2018 il contesto di crescente incertezza abbia spinto la clientela private ad aumentare di oltre 5 punti percentuali la quota di asset liquidi detenuti nei portafogli. “Questo scenario evidenzia la necessità di essere prudenti e mettere in pratica una diversificazione nella costruzione dei portafogli di investimento. L’obiettivo è quello di offrire servizi di protezione patrimoniale in grado di rispondere alle esigenze delle famiglie che non si limitano alle gestione della ricchezza finanziaria, ma anche alla valorizzazione delle proprietà immobiliari e di impresa” conclude Liguori. Una prospettiva che vede i risparmiatori andare verso investimenti con orizzonti temporali di lungo periodo, dove la prudenza trova risposta nella diversificazione dei portafogli e nel tema, sempre più di tendenza, della sostenibilità.