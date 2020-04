Vendita on-line per il Cotugno da Chiaja District Confcommercio

Per aiutare l'Azienda dei Colli e in particolare l'ospedale Cotugno a far fronte all’emergenza coronavirus Chiaja District Confcommercio Campania ha organizzato una speciale vendita di beneficenza on-line: attraverso una vetrina Facebook allestita sulla pagina di Chiaia District e/o su quelle delle diverse griffe è infatti possibile acquistare una serie di prodotti offerti gratuitamente dai commercianti di Chiaia che inoltre provvederanno a proprie spese alla consegna .

"Chi vuole partecipare - spiega Stefania Caramanna, tra i promotori dell'iniziativa - dovrà effettuare un bonifico bancario pari al valore dell'oggetto scelto come indicato in foto, intestandolo a Confcommercio Campania sull'IBAN IT08K0200803475000081781133 con la causale: Chiaia District Insieme per il Cotugno".

Per aggiudicarsi l'articolo è necessario inviare attestazione del bonifico all’indirizzo di posta elettronica campania@confcommercio.it indicando le proprie generalità, recapito telefonico, codice fiscale, l’articolo o gli articoli e l’indirizzo di consegna.